مصر.. حبس رجلي أعمال سوريين بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي

حبست النيابة المصرية رجلي أعمال سوريين بالجيزة على ذمة التحقيق في اتجارهما بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بعد ضبط مبالغ مالية بحوزتهما.

وأفاد موقع "القاهرة 24"، بأن التحريات والمعلومات كشفت أن المتهمين يتاجران في النقد الأجنبي والدولارات خارج السوق المصرفي.

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وتابع أنه "مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية ألقت القبض على أحدهما بحوزته 2800 دولار أمريكي و11100 ألف ليرة سوري و7 آلاف جنيه مصري".

وأضاف أنه: "تم ضبط المتهم الآخر، بحوزته 200 دولار أمريكي و15000 جنيه مصري، وتم تقديمهما إلى جهات التحقيق بتهم الاتجار في النقد الأجنبي".

المصدر: "القاهرة 24"