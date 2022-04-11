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الكويت.. وقف تصاريح استخدام طائرات "الدرون"

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الكويت.. وقف تصاريح استخدام طائرات
Gettyimages.ru
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أوقفت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت إصدار التصاريح لاستخدامات الطائرات من دون طيار "الدرون"، وذلك "نظرا لما تشكله من خطر على الحركة الجوية للطائرات".

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر مسؤول أن "تعليمات صدرت إلى جميع القطاعات العاملة في المطار بضرورة أخذ إجراءات احترازية على السلامة الجوية من خلال اتخاذ الاحتياطات للاستخدامات الخاصة بالطائرات بلا طيار".

وأضاف المصدر أن التعليمات نصت على وجوب أن يقتصر إصدار التصاريح على الجهات الحكومية فقط وحتى إشعار آخر، وقال إن إجراءات جديدة يتم الترتيب لها حاليا لمنع حالة الفوضى في استخدامات الطائرات بلا طيار، "التي أصبحت تأثيراتها تهدد الحركة الجوية".

وأوضح المصدر أنه "يجري الترتيب لوضع آلية تتسق مع قواعد سلامة الطيران الكويتية، وأنظمتها، وأن من يقوم بتشغيل أي عمليات طيران دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

 

المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية

 

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