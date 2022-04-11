نصر الله: السعودية أنفقت مئات ملايين الدولارات في انتخابات 2009

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله إنه سمع من مسؤول سعودي أن مئات ملايين الدولارات أنفقت في انتخابات 2009، وأن حجب الصوت في بعض الدوائر كان مقابل 500 دولار.

وقال نصر الله في تصريح: "هناك همس في السفارات حول تأجيل الانتخابات ولو لعدة أشهر ليستطيع الطرف الآخر تحسين وضعه، وما سنشهده من إضرابات وتعطيلات يصبح محل شبهة"، مشددا على أنه "يجب أن نشارك بالانتخابات بكل حماستنا وحضورنا وفعاليتنا في كل الدوائر مهما تحدثت استطلاعات الرأي".

وكشف أنه "في انتخابات عام 2009 أُنفقت مئات ملايين الدولارات بشكل هائل لشراء الأصوات الانتخابية وهذا كان من المال السعودي"، مشيرا إلى أنه "قد يدخل مال انتخابي كبير في هذه الانتخابات وبدأ ذلك بحجة أن الناس محتاجة وقد يلجأ كثيرون لبيع أصواتهم".

وأضاف: "هناك مناخ يحكى عنه أنَّ فريقنا السياسي سيحافظ على الأغلبية النيابية وكسب ثلثي أعضاء المجلس النيابي لتغيير وجه البلد ولكن هذا أمر غير صحيح ولا ينطوي إلا تحت مسمى حشد الناس نحو التصويت لهم"، مؤكدا لـ"جميع المؤيدين والمحبين أنه يجب دخول هذه الانتخابات بكامل الحماسة والجهد حتى اغلاق صناديق الاقتراع. هدفنا في هذه الانتخابات انجاح مرشحينا وإنجاح مرشحي حلفائنا ومن الطبيعي أن ندعم أصدقاءنا وحلفاءنا".

المصدر: إذاعة النور