الرئيس التونسي لبرلمانيين أوروبيين: حريصون على إنهاء الفترة الاستثنائية عبر تنفيذ الخطوات المعلنة

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الاثنين بقصر قرطاج البرلمانيين الأوروبيين مايكل غالر، وأندريا كوزولينو، وجاكوب دالوند، وخافيير نارت.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أن قيس سعيد استعرض الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات منذ يوم 25 يوليو2021.

وشدد سعيد على حرصه التام على إنهاء هذه الفترة الاستثنائية عبر تنفيذ الخطوات التي تم إعلانها.

وأشار رئيس الدولة إلى أن الحوار الوطني قد انطلق فعلا وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الالكترونية، وذلك من أجل الإعداد لتنظيم الاستفتاء وإجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وذكّر قيس سعيد بتمسكه بالحفاظ على وحدة الدولة التونسية واستمرارها وضمان سيادتها واستقلالية قرارها الوطني، والتصدي لكل محاولات ضربها من الداخل أو الالتفاف على إرادة الشعب التونسي.

وأكد كذلك حرصه الراسخ على تعزيز احترام حقوق الإنسان وصون الحريات، فضلا عن بناء دولة ديمقراطية عادلة وقوية توفّر كل الضمانات للشعب التونسي حتى يُعبّر عن آراءه وتطلعاته بكل حرية.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى جملة من المواضيع المتصّلة أساسا بالحوار الوطني والمشاركة فيه والاستحقاقات المقبلة عليها تونس، فضلا عن التأكيد على العزم المشترك على تعزيز الروابط القوية التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي على أساس القيم والمصالح المشتركة.

المصدر: RT