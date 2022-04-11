وصول المبعوث الأممي إلى صنعاء لإجراء محادثات مع الحوثيين

وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى صنعاء للمرة الأولى منذ توليه منصبه قبل ثمانية أشهر، لإجراء محادثات مع حركة "أنصار الله" الحوثية.

وحسب بيان صادر عن مكتبه، فإن "طائرة غروندبرغ هبطت في مطار صنعاء بهدف حث قيادة الحوثيين على تنفيذ وتعزيز وقف لإطلاق نار مدته 60 يوما في الدولة التي دمرتها الحرب".

الهدنة التي تمتد لشهرين، والتي بدأ تنفيذها في الثاني من أبريل الحالي، هي أول وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد منذ ست سنوات في الحرب اليمنية التي اندلعت عام 2014.

والتقى المبعوث الأممي مرارا كبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام في العاصمة العمانية مسقط، كان آخرها يوم الأحد. كما التقى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، قبل مغادرته مسقط إلى صنعاء، بحسب الخارجية العمانية.

المصدر: AP