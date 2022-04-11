سوريا.. مقتل اثنين من "قسد" بانفجار عبوة ناسفة

قتل وأصيب خمسة من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بانفجار عبوة ناسفة بسيارتهم قرب بلدة الهيشة بريف الرقة الشمالي، حسبما ذكرت وكالة "سانا".

ونقلت الوكالة عن مصار محلية أن "الفصائل الشعبية" استهدفت بعبوة ناسفة سيارة عسكرية تقل مسلحين من "قسد" قرب بلدة الهيشة (55 كم شمال الرقة)، ما أدى إلى مقتل مسلحين اثنين منهم وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة واحتراق السيارة.

وقالت المصادر للوكالة إن "قسد" استقدمت تعزيزات وفرضت طوقا أمنيا حول المكان.

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وكان "مجلس الرقة العسكري"، التابع لقوات سوريا الديمقراطية، أعلن أمس تشييع اثنين من مقاتليه، بحضور قياديين من "قسد" وقوى الأمن الداخلي "الأسايش"، وذكر المجلس تفاصيل حول القتيلين، وهما من محافظة دير الزور، إلا أنه لم يذكر كيف قتلا.

المصدر: "سانا" + RT