مصر تعلن اقترابها من إعلان سيناء خالية من الإرهاب

أكد محافظ شمال سيناء اليوم الاثنين، أن إعلان سيناء خالية من الإرهاب بات وشيكا عقب التقدم الكبير في المعارك التي تخوضها مصر على الإرهاب.

إقرأ المزيد

وقال محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية نقلته وسائل الإعلام المصرية، إن التنمية تسبق الأمن دائما حيث تشهد سيناء حاليا عملية إحلال وتجديد لكافة المرافق التي تعرضت للتدمير جراء العمليات الإرهابية، وبما يحقق طموحات الأهالي وفي كافة المجالات من الصحة والتعليم والكهرباء وشبكات المياه الآمنة والصحية.

وأكد الحرص على إحداث نقلة نوعية تنموية شاملة وبكافة القطاعات الخدمية بشمال سيناء؛ ما يؤدي إلى تحقيق الأمن، وباتت سيناء تشهد حالة من الاستقرار بعد نحو ثماني سنوات من مواجهة الإرهاب.

وأضاف أن الدولة بجميع أجهزتها ومؤسساتها تعمل على تنمية وتعمير سيناء، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبيرة في مختلف المجالات في شمال سيناء.

المصدر: الشروق