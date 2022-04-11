المغرب.. مطالبات بتعديل قانون الأحوال الشخصية "لانتهاكه حقوق المرأة"

طالبت مؤسسات حكومية مغربية بتعديل قانون الأحوال الشخصية، بسبب مواد وصفتها بأنها "فضفاضة وتساهم بإهدار حقوق المرأة".

ويرى حقوقيون أن الفصل 49 من القانون يهدر حقوق المرأة المالية بشأن اقتسام التركة أثناء وقوع الطلاق، كما أنها لا تحفظ حقوقها في الثروة التي ساهمت في تنميتها خلال فترة الزواج.

وتنص المادة 49 من مدونة الأسرة على أن "لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستُكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها"، ويُضمّن الاتفاق، وفق ما هو منصوص عليه في المادة المذكورة، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري أن تعديل الفصل 49 من مدونة الأسرة مطلب حقوقي بامتياز.

وأضاف أن الفصل "بطبيعته الفضفاضة والمبهمة" تسبب في هدر الحقوق المادية للمرأة أثناء وقوع الطلاق وكذلك فيما يتعلق بتوزيع التركة بعد وفاة الزوج.

وأوضح أن ارتهان اقتسام الممتلكات بوجود عقد "ودي" أو الرجوع إلى القواعد العامة للإثبات يصعب من حماية حقوق المرأة العينية في الممتلكات التي تحققت بعد الزواج، كون الأزواج المغاربة لا يقدمون على إبرام عقد منفصل بين الزوجين بخصوص تقاسم الممتلكات إلا بنسبة ضئيلة جدا، لا تتجاوز 0.25% من الأزواج.

وحسب الحقوقي المغربي يتعذر على الكثير من الزوجات إثبات طبيعة مساهمتهن في تنمية الممتلكات التي يسجلها عادة الأزواج باسمهم.

ويرى الحقوقي المغربي أن "العديد من النساء أصبحن عرضة للتشريد ولتدمير رصيدهن المادي مباشرة بعد حصولهن على الطلاق، ما ينعكس على الأم وأطفالها التي تتمسك بحضانتهم".

كذلك رأت عضوة اتحاد العمل النسائي بالمغرب، نادية الناير، أن "مدونة الأسرة تحتاج إلى تعديل شامل وليس بعض الفصول، ومنها الفصل 49 فقط".

وأضافت للوكالة أن "الفصل 49 فضفاض ويعطي للقاضي سلطة تقديرية، وهو ما يترتب عليه إصدار أحكام مختلفة من قاض لآخر".

وحسب الحقوقية المغربية، فإن حرمان النساء من ميراث الأب والأم أيضا من الأمور التي تحتاج لمراجعة جادة، "كونها تمثل انتهاكا صارخا لحقوق النساء أيضا".

المصدر: "سبوتنيك"