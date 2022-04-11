رئيس الوزراء الإيطالي يصل إلى الجزائر بحثا عن الغاز

وصل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الاثنين، إلى الجزائر في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد، بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وكان في استقبال دراغي بمطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان يوم أمس: "تلبية لدعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يحل غدا الإثنين، رئيس مجلس وزراء جمهورية إيطاليا ماريو دراغي بالجزائر"، مشيرة إلى أن الزيارة "تدخل في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين".

وأعلن دراغي في وقت سابق أنه سيتوجه إلى الجزائر لتوقيع اتفاق لاستيراد المزيد من الغاز، في إطار مساعيه لجمع أكبر كميات ممكنة منه بديلا عن الروسي.

المصدر: "الشروق" + AP