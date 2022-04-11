"التواصل مستمر مع سوريا".. البرلمان الأردني يشطب من جلسته عبارة اعتبرها مسيئة لدمشق

أكد الأردن، اليوم الاثنين، أن التواصل مستمر مع سوريا في كافة المواضيع، بما فيها موضوع المياه.

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وقال نائب رئيس الوزراء الأردني توفيق كريشان، خلال جلسة النواب، إن "علاقات الأردن مع كافة الدول الشقيقة تنظر إلى سموها باستمرار"، مشيرا إلى أن العلاقات الأردنية السورية جيدة.

وطلب كريشان، شطب ما ورد على لسان النائب علي الخلاليلة حول النظام السوري" واتهامه للسطات السورية بانتهاك حقوق الأردن المائية ودعوته الله "إزالة النظام"، من محضر جلسة النواب.

ووافق مجلس النواب على شطب كلمة "إزالة النظام السوري" من محضر الجلسة.

ودافع الخلايلة عن نفسه بقوله إنه لم يسيء إلى "النظام السوري" وإنما تناول حقائق، فيما أصر مجلس النواب على شطب أي كلمة فيها إساءة لسوريا الدولة والنظام.

المصدر: "عمون"