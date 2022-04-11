ضبط قاربي تهريب وتوقيف 6 أشخاص في سلطنة عمان

ضبطت السلطات الأمنية في سلطنة عمان، قاربي تهريب في موقعين منفصلين قبالة شواطئ محافظة ظفار.

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وصرحت شرطة سلطنة عمان عبر "تويتر": "تمكنت زوارق رطة خفر السواحل، بقيادة شرطة محافظة ظفار، من ضبط قاربين في موقعين منفصلين، قبالة شواطئ المحافظة وعلى متنها 6 مهربين، وبحوزتهم كميات كبير من مخدر القات والتبغ، والجراءات القانونية تستكمل بحقهم".

خفر السواحل بقيادة شرطة محافظة ظفار تضبط قاربي تهريب..#شرطة_عمان_السلطانيةpic.twitter.com/ddF51XtPMD — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) April 11, 2022

المصدر: RT