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ضبط قاربي تهريب وتوقيف 6 أشخاص في سلطنة عمان

أخبار العالم العربي

ضبط قاربي تهريب وتوقيف 6 أشخاص في سلطنة عمان
Globallookpress
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ضبطت السلطات الأمنية في سلطنة عمان، قاربي تهريب في موقعين منفصلين قبالة شواطئ محافظة ظفار.

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وصرحت شرطة سلطنة عمان عبر "تويتر": "تمكنت زوارق رطة خفر السواحل، بقيادة شرطة محافظة ظفار، من ضبط قاربين في موقعين منفصلين، قبالة شواطئ المحافظة وعلى متنها 6 مهربين، وبحوزتهم كميات كبير من مخدر القات والتبغ، والجراءات القانونية تستكمل بحقهم".

المصدر: RT

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