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السعودية.. حملة على الرتب العسكرية المخالفة في منطقة الرياض بتوجيه من أميرها

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السعودية.. حملة على الرتب العسكرية المخالفة في منطقة الرياض بتوجيه من أميرها
AP Hassan Ammar
الرياض - صورة أرشيفية
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أعلنت السطات السعودية عن ضبط أكثر من 400 ألف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في مستودع مخالف بالرياض.

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وفي التفاصيل، أوضحت وكالة الأنباء السعودية أن "اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض ضبطت مستودعا مخالفا يحتوي على أكثر من 400 ألف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وأنه تمت مصادرة المضبوطات واتخذت الإجراءات اللازمة حيالها".

وأشارت "واس" إلى أن "هذه الجولات والمتابعة المستمرة تأتي بناء على توجيهات ومتابعة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، ونائبه، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة".

وأفادت بأنه "شارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية، ممثلة في وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض".

المصدر: "واس"

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