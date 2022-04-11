تعليمات وتحذيرات من وزارة الصحة المصرية لمرضى السكري في شهر رمضان

أصدرت وزارة الصحة المصرية تعليمات لمرضى السكري في البلاد بخصوص الصيام وشهر رمضان، محذرة من تناول أنواع محددة من الأطعمة والمشرويات.

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وفي تقرير رسمي لها، أوضحت وزارة الصحة والسكان أنواع الطعام الصحي والمناسب لمرضى السكر في رمضان، وذلك "في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، لتغير المفهوم الصحي لدي المواطنين والنهوض بالصحة العامة".

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه "يتعين على مرضى السكر في رمضان، تأخير السحور قدر الإمكان"، محذرة من "تناول الخللات والحوادق لمرضى السكر في رمضان".

كما وجهت الوزارة نصيحة لمرضى السكري بينت فيها "أهمية تناول الفول، وتجنب الشاي والقهوة، حتى لا يحدث إدرار للبول"، مشددة على أنه "لا بد من شرب المياه بكثرة بين الإفطار والسحور، إذ أن الجسم يحتاج من 6 لـ8 أكواب كبيرة من المياه، مشيرة الى ضرورة قياس السكر قبل الفجر لمرضى السكر".

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان، للوقاية من فيروس كورونا، ونشرت الإجراءات الإحترازية التى يجب على المواطنين اتباعها خلال شهر رمضان، وتتضمنت ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الإجتماعي، وتطهير الأسطح جيدا، والمداومة على غسيل اليدين.

المصدر: "الوطن"