مصر.. "الاختيار 3" يكشف علاقة البرادعي بجماعة الإخوان (فيديو)

كشفت الحلقة التاسعة من المسلسل المصري "الاختيار 3" العلاقة الوطيدة بين محمد البرادعي وجماعة الإخوان المسلمين.

وأظهر التسريب الذي نشره موقع "بوابة الأهرام"، محمد مرسي وخيرت الشاطر مع بعض الشخصيات وهم يتحدثون جميعا عن مسألة تولي محمد البرادعي رئاسة الوزراء.

وبدأ مرسي الحديث قائلا: "البرادعي زعلان، كان هيموت على رئاسة الوزراء، هيموت يعني، حضرتك فاكر اتصل بينا مرتين في نفس اليوم، قال إذا مش موافقين قالوا ليس لدينا مانع، هي رئاسة الوزراء مهمة للدرجة دي حاجة غريبة جدا".

ورد الشاطر: "آه وديت له رسالة أن الإخوان مش هيدوا له في انتخابات الرئاسة، وهو بيراهن على غير كدا، فيبقى إذا كان التصويت كتلته 60-70% ماشية في اتجاه الإسلاميين، يبقى فرص نجاحه ضعيفة أو مش موجودة".

وأضاف: "قرر الانسحاب بشرط، ونوع من الضغط بقى يعني جايز الناس بتحب الضحية، جايز أي حد يتعاطف معاه".

للمرة الثانية ينشرون تسريبا ل #الرئيس_الشهيد يثبت عكس مرادهم: يحاولون إظهاره أنه ضعيف الشخصية ومهزوز فإذا به صاحب قرار وإصرار، يرفض محاولات البرادعي المستميتة للتعيين كرئيس وزراء، وبالإضافة لذلك رفض إملاءات مباشرة من أوباما وكيري وميركل بتعيينه حسب تصريحات م أبو العلا ماضي في2016 pic.twitter.com/cz8p4Yly17 — المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) April 10, 2022

المصدر: بوابة "الأهرام" المصرية