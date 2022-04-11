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مصر.. "الاختيار 3" يكشف علاقة البرادعي بجماعة الإخوان (فيديو)

أخبار العالم العربي

مصر..
AFP
محمد البرادعي
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كشفت الحلقة التاسعة من المسلسل المصري "الاختيار 3" العلاقة الوطيدة بين محمد البرادعي وجماعة الإخوان المسلمين.

وأظهر التسريب الذي نشره موقع "بوابة الأهرام"، محمد مرسي وخيرت الشاطر مع بعض الشخصيات وهم يتحدثون جميعا عن مسألة تولي محمد البرادعي رئاسة الوزراء.

وبدأ مرسي الحديث قائلا: "البرادعي زعلان، كان هيموت على رئاسة الوزراء، هيموت يعني، حضرتك فاكر اتصل بينا مرتين في نفس اليوم، قال إذا مش موافقين قالوا ليس لدينا مانع، هي رئاسة الوزراء مهمة للدرجة دي حاجة غريبة جدا".

ورد الشاطر: "آه وديت له رسالة أن الإخوان مش هيدوا له في انتخابات الرئاسة، وهو بيراهن على غير كدا، فيبقى إذا كان التصويت كتلته 60-70% ماشية في اتجاه الإسلاميين، يبقى فرص نجاحه ضعيفة أو مش موجودة".

وأضاف: "قرر الانسحاب بشرط، ونوع من الضغط بقى يعني جايز الناس بتحب الضحية، جايز أي حد يتعاطف معاه".

المصدر: بوابة "الأهرام" المصرية

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