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مدينة الأقصر تشهد أضخم إفطار جماعي في صعيد مصر (صور+ فيديو)

أخبار العالم العربي

مدينة الأقصر تشهد أضخم إفطار جماعي في صعيد مصر (صور+ فيديو)
RT
مدينة الأقصر تشهد أطول إفطار جماعي فى صعيد مصر
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شهدت منطقة الزناقطة بمدينة الأقصر في صعيد مصر توافد الآلاف من أحبة ومريدي ساحة الشيخ أحمد مرتضى.

وشارك في تجهيز الإفطار السنوي للساحة العشرات من الأحبة وأبناء الساحة والمنطقة وسط أجواء مميزة، حيث تشهد المنطقة سنويا أطول إفطار جماعي في صعيد مصر.

وتم خلال الإفطار السنوي لساحة الشيخ أحمد المرتضى تجهيز أطول مائدة إفطار في مدينة الأقصر ب مختلف الشوارع الجانبية بالساحة، كعادة سنوية في المنطقة.

وبدأ اللقاء بتلاوة قرآنية كما تحدث الشيخ أحمد المرتضى خلال كلمته عن الحب في الله والتآسي بالنبي محمد، وصفاته وعن صحابته.

مدينة الأقصر تشهد أضخم إفطار جماعي في صعيد مصر (صور+ فيديو)
RT
مدينة الأقصر تشهد أضخم إفطار جماعي في صعيد مصر (صور+ فيديو)
RT
مدينة الأقصر تشهد أضخم إفطار جماعي في صعيد مصر (صور+ فيديو)
RT
مدينة الأقصر تشهد أضخم إفطار جماعي في صعيد مصر (صور+ فيديو)
RT

المصدر: RT - ناصر حاتم

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