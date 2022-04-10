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مصرع بطلة تونسية في رياضة الأشرعة بعد غرق زورقها أثناء التمارين‎‎

أخبار العالم العربي

مصرع بطلة تونسية في رياضة الأشرعة بعد غرق زورقها أثناء التمارين‎‎
Gettyimages.ru
تونس
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أفادت وسائل إعلام تونسية بمصرع البطلة التونسية في رياضة الأشرعة آية قزقز ظهر يوم الأحد بعد غرق الزورق الذي كانت تستخدمه مع شقيقتها التوأم سارة خلال التمارين.

وذكرت إذاعة "موزاييك" أن الحادثة تمثلت في انقلاب الزورق الشراعي بسبب الرياح.

وأشارت إلى أن شقيقتها سارة تمكنت من النجاة لكن آية قزقز لقيت مصرهعا.

وأكدت أنه قد تم فتح بحث في الحادثة وتم نقل جثة الفقيدة إلى المستشفى.

يذكر أن التوأم آية وسارة قزقز قد مثلتا تونس خلال الألعاب الأولمبية الأخيرة بطوكيو في الصائفة الفارطة وهما أصغر المشاركين في المسابقة في عمر 16 ربيعا.

المصدر: "موزاييك"

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