الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته بعد مقتل سيدة فلسطينية على يد الجيش الإسرائيلي

أعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته بمقتل سيدة فلسطينية على أيدي القوات الإسرائيلية بالقرب من بيت لحم، داعيا إلى التحقيق في هذا الحادث وتقديم الجناة إلى العدالة.

وقال الاتحاد في بيان له: "مصدومون من مقتل سيدة فلسطينية على يد قوات الأمن الاسرائيلية بالقرب من بيت لحم، ونقدم خالص تعازينا لأسرتها".

وأضاف: "هذا الاستخدام المفرط للقوة المميتة ضد مدني أعزل هو أمر غير مقبول. يجب التحقيق في هذا الحادث على وجه السرعة وتقديم الجناة إلى العدالة."

Horrified by the killing of a Palestinian woman by ISF near Bethlehem. Our deepest condolences to her family. Such excessive use of lethal force against an unarmed civilian is unacceptable. This incidence must be swiftly investigated and the perpetrators be brought to justice. — EU and Palestinians (@EUpalestinians) April 10, 2022

المصدر: RT