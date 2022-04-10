الدفاع الروسية: مقتل جنديين سوريين بقصف شنته "جبهة النصرة" في محافظة إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل جنديين سوريين في قصف شنه جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.

وقال نائب مدير مركز حميميم للمصالحة في سوريا اللواء البحري أوليغ جورافلوف إن "جنديين سوريين قتلا وجرح ثالث بقصف لجماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة وقف التصعيد بإدلب في سوريا".

وأضاف: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجل إطلاق 5 قذائف في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع جبهة النصرة، واحدة باتجاه اللاذقية واثنتان باتجاه حلب واثنتان على إدلب".

المصدر: "نوفوستي"