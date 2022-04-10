قرار رئاسي ومعلومات سرية بـ"مفتاح USB".. "الاختيار 3" يكشف تفاصيل محاولة استهداف مدن القناة في مصر

يواصل جهاز الأمن الوطني في الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار3" رصد تحركات خلية مدينة نصر، حيث يسعى الضابط زكريا يونس للقبض على خلية مدينة نصر الإرهابية.

وشهدت الحلقة التاسعة تفاصيل خطة جماعة الإخوان لتنفيذ عمليات إرهابية في مدن القناة، وأوضح ضابط الأمن الوطني زكريا يونس أن معظم الخلايا الإرهابية التي خرجت من السجون بعفو من المعزول مرسي هي الذراع الرئيسية لتنفيذ مخطط الجماعة.

ومد شخص ضابط جهاز الأمن الوطني زكريا يونس بفلاشة عليها بعض المعلومات المهمة عن خلية مدينة نصر، وكيفية تجنيد الأطفال للخلية بإقناعهم بأن أفعال التخريب والتدمير التي يفعلونها جهاد في سبيل الله.

وأوضحت الحلقة التاسعة أن خلية مدينة نصر تستهدف الأطفال، وتحاول أن تقنعهم بفتح مصر، ليرد ضابط الأمن الوطني "العيال دي لازم تيجي قبل تنفيذ أي عملية في مصر".

واستعرض موقع "القاهرة 24" تفاصيل جرائم المتهمين في 28 مارس 2014، حيث قالت جهات التحقيق إن مخططهم الإجرامي كان يستهدف التجارة الدولية في قناة السويس، وتحديدا في المنطقة النفطية، وتقسيم مصر باتخاذ سيناء ومنطقة البحر الأحمر لإقامة دولتهم، وإنشاء جهاز داخل التنظيم لتنفيذ الاغتيالات.

واشار الموقع المصري إلى أن النيابة على علم بمصدر أموال هؤلاء من خلال رسالة عثر عليها بمنزل أحد المتهمين موجهة لأيمن الظواهري، يطلبون فيها أموالا ومخططات لتنفيذ أعمالهم الإرهابية.

ووصفت جهات التحقيق مخطط المتهمين بأنهم زرعوا بذرة التنظيم الخبيثة ونفذوا مخططاتهم بعد فتح السجون خلال ثورة 25 يناير، إضافة إلى أن المتوفى كريم البديوي، أحد المتهمين، استأجر إحدى الشقق، وأوحى لمستأجرها بأن هذا المكان سوف يخصصه للألعاب الرياضية، كما استأجر مزرعة في وادي الملوك بتكليف من رأس التنظيم.

وذكرت جهات التحقيق آنذاك، أن رأس الأفعى أصدر أوامره بتسفير عدد من المتهمين للمعسكر الذي أعده في ليبيا لتدريبهم على القتال.

وفى 22 أكتوبر من عام 2014، أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، أحكام بالمؤبد والمشدد على المتهمين آنذاك.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري