المسيحيون يحيون أحد الشعانين في القدس

شارك الآلاف من المسيحيين في احتفالات عيد أحد الشعانين أوالسعف في القدس مع بداية الأسبوع المقدس.

وأحد الشعانين هو الأحد الأخير قبل عيد الفصح (17 من الشهر الجاري)، حيث تتجمع العائلات المسيحية في باحات الكنائس للمشاركة في القداديس التي يليها "الزياح" (مسيرات راجلة حول الكنائس).

وتأتي عطلة هذا العام مع عودة السياح إلى الأراضي المقدسة بعد عامين من الاضطراب خلال الجائحة.

كما تأتي مع تصاعد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين وسط سلسلة من الهجمات الفلسطينية الأخيرة في إسرائيل والتي أدت إلى مداهمات عسكرية في الضفة الغربية المحتلة ردا على ذلك.

وحمل مصلون سعف النخيل وأغصان الزيتون وساروا من أعلى جبل الزيتون إلى البلدة القديمة في القدس.

وشق الموكب طريقه من جبل الزيتون مرورا بحديقة الجثسيماني حيث، وفقا للتقاليد التوراتية، تعرض المسيح للخيانة، ثم أخيرًا إلى أزقة البلدة القديمة.

المصدر: أ ب