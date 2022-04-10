الجيش اللبناني يعلن خرق زورق إسرائيلي المياه الإقليمية جنوبي البلاد

أعلن الجيش اللبناني أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة على الحدود الجنوبية لمدة 15 دقيقة.

وقال الجيش في بيان له: "بتاريخ 10/ 4/ 2022 الساعة 8:45، أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالي 92 مترا ولمدة 15 دقيقة".

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وأضاف: "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"