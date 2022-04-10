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الجيش اللبناني يعلن خرق زورق إسرائيلي المياه الإقليمية جنوبي البلاد

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يعلن خرق زورق إسرائيلي المياه الإقليمية جنوبي البلاد
AFP
زورق حربي إسرائيلي
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أعلن الجيش اللبناني أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة على الحدود الجنوبية لمدة 15 دقيقة.

وقال الجيش في بيان له: "بتاريخ 10/ 4/ 2022 الساعة 8:45، أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالي 92 مترا ولمدة 15 دقيقة".

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وأضاف: "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

 

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

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