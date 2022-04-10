"الكابينت" الإسرائيلي يوافق على بناء سياج بطول 40 كم شمال الضفة الغربية

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" على مشروع لبناء سياج بطول 40 كم في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان له بأن "الكابينيت وافق على بناء سياج بطول 40 كم في شمال الضفة الغربية".

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات بين الفلسطينيين وإسرائيل التي شهدت في الأسابيع القليلة الماضية أربع هجمات بأسلحة نارية وبيضاء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس السبت عن نشر 3 سرايا إضافية عند طول الحاجز الفاصل على طول "الخط الأخضر".

ولفتت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن الجيش في الأسابيع الأخيرة نشر آلاف العسكريين عند الحدود مع الضفة لمنع تسلل فلسطينيين إلى إسرائيل عبر ثغرات متعددة في الحاجز الفاصل.

المصدر: "فلسطين اليوم" + RT