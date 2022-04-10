مصر.. إحباط محاولة لتهريب تماثيل مصنوعة من العاج عبر مطار القاهرة

أعلنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي إحباط محاولة لتهريب عدد من التماثيل المصنوعة من العاج إلى داخل البلاد.

وقالت إدارة الجمارك إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إسطنبول على طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية بمبنى الركاب رقم 3، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية براكب مجري من أصل مصري قادم من تركيا.

وبتفتيش الراكب وحقائبه، تبين وجود 3 تماثيل أحجام وأشكال مختلفة مخبأه بين طيات الملابس داخل حقائب الراكب.

وبالعرض على طبيب الحياة البرية بالمطار، أفاد بأن التماثيل مصنوعة من العاج "سن الفيل" المجرم تداوله دوليا، وذلك بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والقانون رقم 9 لسنة 2009 والقرار الوزاري رقم 1150 لسنة 1999.

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وقررت إدارة الجمارك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بحق الراكب وتحريز المضبوطات.

المصدر: "القاهرة 24"