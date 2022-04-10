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مراسلة RT: مقتل امرأة فلسطينية برصاص القوات الإسرائيلية قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل (فيديو)

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مراسلة RT: مقتل امرأة فلسطينية برصاص القوات الإسرائيلية قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل (فيديو)
Gettyimages.ru
مراسلة RT: وفاة امرأة فلسطينية برصاص القوات الإسرائيلية قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل
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أفادت مراسلة RT في القدس يوم الأحد بأن سيدة فلسطينية قتلت برصاص القوات الإسرائيلية بدعوى تنفيذها عملية طعن قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنها "تبلغت باستشهاد مواطنة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل، ولم تعرف هويتها حتى الآن".

وأشارت الوزارة إلى أن "هذه الشهيدة هي الثانية منذ صباح اليوم (الأحد) بعد شهيدة (في قرية) حوسان قرب بيت لحم، التي أطلق الجيش النار عليها واستشهدت متأثرة بإصابتها ونزيفها الحاد".

من جهته، صرح متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية بأن قوات الأمن قتلت فلسطينية طعنت شرطيا وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب إن فلسطينية "قصدت نقطة تفتيش لشرطة الحدود حيث طعنت شرطيا أصيب بجروح طفيفة".

المصدر: RT

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