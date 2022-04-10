قطر ترصد 5 ملايين دولار للاجئين الأوكرانيين وتذكر بمأساة السوريين والفلسطينيين

أعلنت قطر رصد 5 ملايين دولار مساعدات إنسانية للاجئين والنازحين الأوكرانيين، انطلاقا من مسؤوليتها الأخلاقية.

وقالت مساعدة وزير الخارجية لولوة بنت راشد الخاطر في مؤتمر المانحين من أجل أوكرانيا "الافتراضي"، إن "الوضع الإنساني الصعب الذي يواجهه ملايين اللاجئين في ظل تواصل التصعيد والتوتر يستوجب تضامن المجتمع الدولي لوضع خطط طارئة للاستجابة لاحتياجاتهم الضرورية".

وجددت الخاطر، دعوة بلادها إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية في أوكرانيا وتأمين الممرات الإنسانية لضمان وصول المساعدات، والاتجاه لحل الخلاف عبر الحوار البناء والطرق الدبلوماسية وتسوية النزاع بالوسائل السلمية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التصعيد.

وقالت: "دعوة قطر، تأتي انطلاقا من حرصها على ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية".

وأضافت: "ما نراه اليوم بالنسبة للأوكرانيين الذين يعيشون فترة حالكة من تاريخهم تدفعهم إلى الهروب سواء داخل البلاد أو خارجها لتجنب الحرب وأهوالها، كما هو الحال بالنسبة لملايين اللاجئين الذين عانوا من قبل من ويلات الحروب وتجاهل المجتمع الدولي لمعاناتهم مثل اللاجئين السوريين ناهيكم عن أطول مأساة لجوء في التاريخ الحديث وهي مأساة اللاجئين الفلسطينيين".

وأعربت الخاطر عن "خشية بلادها من أن تتسع رقعة الصراع لتشمل دولا أخرى مجاورة في البلقان وما حولها".

المصدر: "قنا" + "الراية" القطرية