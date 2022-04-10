وزير الأوقاف المصري: قضاء حوائج الناس وسد حاجات المجتمع أولى من الحج

اعتبر وزير الأوقاف المصري، الدكتور مختار جمعة، أن "قضاء حوائج الناس وسد حاجات المجتمع أولى من الحج".

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وخلال مناقشة مجلس الشيوخ مشكلة الزيادة السكانية، قال الدكتور مختار جمعة: "نحن نوصل لفقة الدولة، فبعض الناس يقول ليس لدى مشكلة وحالتي المالية تسمح لي بأن أنجب عدد من الأطفال، وهنا أقول له إن هذه أنانية شديدة، فالأمور لا تقاس بأحوال الأفراد وإنما تقاس بجميل أحوال الدولة، فهل أنت تستطيع أن تعمل شبكة طرق وتعليم ومستشفى".

وأضاف جمعة: "نزيد سنويا ما بين مليوني ونصف سنويا، فلو كل ألف طالب محتاج مدرسة، يكون كل مليون فرد زيادة فى حاجة إلى ألف مدرسة وجامعة، وبالتالي لو استطعت أن توفر الطعام والشراب كفرد لأطفالك، لن تستطيع توفير كل الخدمات".

وأوضح وزير الأوقاف المصري قائلا: "قضاء حوائج الناس، وسد حاجات المجتمع أولى من الحج، فلو لدينا 100 ألف حاج سنويا، وكل حاج يتكلف 10 آلاف دولار نكون محتاجين مليار دولار"".

وتساءل بالقول: "هل نوجه المليار دولار للغذاء والدواء أم نوجه الحج نافلة أو حج عمرة نافلة، وأولويات ومقاييس فقه الدولة تختلف عن مقاييس فقه الفرد؟"

كما أشار إلى أن "هناك لجنة تدرس أن تعطى الأولوية لمن لم يسبق له حج أصلا"، مضيفا: "أخذنا قرار فى وزارة الأوقاف لا حج على نفقة الوزارة".

وتابع مختار جمعة: "إن الكثرة القوية المنتجة والنافعة هى التى نباهي بها الأمم، لكن لا يمكن أن نباهي الأمم بمجتمع فيه فقر وغير متعلم، فالكثرة غير النافعة كغثاء السيل عالة على الأمم فهى والعدم سواء بل العدم أفضل لأنها تكون عبء على دولتها".

المصدر: RT + "اليوم السابع"