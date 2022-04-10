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ملك الأردن ينيب ولي عهده لإدارة شؤون البلاد أثناء غيابه لإجراء جراحة في ألمانيا

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ملك الأردن ينيب ولي عهده لإدارة شؤون البلاد أثناء غيابه لإجراء جراحة في ألمانيا
Globallookpress
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أناب العاهل الأردني عبدالله الثاني ولي عهده الحسين بن عبدالله الثاني، إدارة شؤون البلاد بعد أدائه اليمين الدستورية وذلك قبيل توجهه إلى ألمانيا اليوم لإجراء عملية جراحية.

وأدى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية، نائبا للملك لإدارة شؤون البلاد، بحضور هيئة الوزارة.

وعانى سابقا العاهل الأردني من هذه الآلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق الأطباء.

ويتبع إجراء العملية فترة من الراحة تمتد لنحو أسبوع، قبل عودته إلى البلاد.

المصدر: المملكة

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