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البرلمان المغربي يعتمد الترجمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية

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البرلمان المغربي يعتمد الترجمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية
Globallookpress Artur Widak / Source: ZUMAPRESS.com
العلم المغربي
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أعلن مجلس النواب المغربي عن اعتماد الترجمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية في البرلمان المغربي، اعتبارا من يوم غد الاثنين.

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وفي كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الـ11، أكد رئيس مجلس النواب المغربي، راشيد الطالبي العلمي، أنه سيتم الشروع، رسميا، في اعتماد الترجمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية خلال الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية والجلسة الشهرية التي يجيب خلالها رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس، موضحا أن "تفعيل هذه الخطوة سيتم ابتداء من جلسة غد الاثنين 11 أبريل".

وأشار راشيد الطالبي العلمي إلى أن "الأمر يتعلق بلحظة وطنية هامة ينبغي تقدريها، والبناء عليها لمواصلة تفعيل مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي ذات الصلة، بكل ما يرمز إليه ذلك في حياتنا الوطنية"، لافتا إلى أن "أجهزة المجلس واصلت اشتغالها خلال الفترة ما بين الدورتين، على تفعيل أحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، في أعمال مجلس النواب".

المصدر: "هسبريس"

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