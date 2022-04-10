سوريا.. نزاع مسلح للسيطرة على طريق التهريب إلى تركيا

أفادت وكالة "سانا" بتجدد الاقتتال والاشتباكات النارية بين مجموعات المسلحين التي تدعمها تركيا غرب مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

ونقلت "سانا" عن مصادر محلية، "اندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين مسلحي ما يسمى الفرقة 20 و فرقة الحمزة المدعومين من تركيا في قرية مختلة غرب مدينة رأس العين بسبب خلافات بينهم حول السيطرة على طرق التهريب باتجاه الأراضي التركية وعلى أملاك المدنيين الذين هجروهم من المنطقة".

ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات أدت إلى إصابة عدد من المسلحين ووقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وأصيب عدد من المسلحين الموالين لتركيا في السابع من الشهر الجاري جراء اقتتال بينهم بالأسلحة الرشاشة وقذائف (آر بي جي) داخل مدينة رأس العين أيضا.

المصدر: سانا