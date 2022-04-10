طلب منها التوقف ولم يمنحها فرصة.. الجيش الإسرائيلي يطلق النار على سيدة فلسطينية غرب بيت لحم

أطلقت القوات الإسرائيلية النار ظهر اليوم الأحد، على سيدة فلسطينية قرب مدخل بلدة حوسان غرب بيت لحم في الضفة الغربية.

وأصيبت السيدة (47 عاما) بالرصاص الحي وتم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب مراسلتنا، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على السيدة في منطقة حوسان في بيت لحم وأصيبت بالساق، وذكر شهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار عليها دون سبب بعد أن طلب منها التوقف ولم تُعط فرصة لتنفيذ الأمر.

وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين المتجمعين في المنطقة التي أطلقوا النار فيها على السيدة.

المصدر: RT