الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 8 فلسطينيين في يعبد بتهمة التورط في "تنفيذ أعمال إرهابية"

أكد الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل ثمانية أشخاص خلال عملية أمنية نفذها الليلة الماضية في قرية يعبد غربي جنين في الضفة الغربية.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، أن "الحملة واسعة النطاق" في يعبد والتي شاركت فيها قوات خاصة وأخرى شملت "اعتقالات وأعمال تمشيط بحثا عن وسائل قتالية غير قانونية".

قوات من وحدات خاصة وأخرى لجيش الدفاع تشن الليلة الماضية حملة واسعة في قرية #يعبد شمال السامرة شملت حملة اعتقالات وأعمال تمشيط بحثًا عن وسائل قتالية غير قانونية في القرية التي انطلق منها المخرب منفذ عملية بني براك الإرهابية pic.twitter.com/qiZLP7fn18 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 10, 2022

وأوضح أن اختيار هذه القرية جاء لكون يعبد المكان الذي انطلق منه منفذ الهجوم الذي خلف الأسبوع الماضي خمسة قتلى في مدينة بني براك قرب تل أبيب.

وتابع المتحدث: "خلال الحملة اعتقلت القوات ثمانية مطلوبين ضالعين في تنفيذ أعمال إرهابية".

وأشار أدرعي إلى أن قوات أخرى قامت بأعمال تمشيط في القرية بحثا عن وسائل قتالية غير قانونية وعثرت على ذخيرة وملابس عسكرية إسرائيلية في منزل أحد المشتبه فيهم، بالإضافة إلى "ضبط عبوة ناسفة في منزل آخر كان يخطط لاستخدامها في تنفيذ عملية تخريبية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ أمس عملية أخرى في جنين وضواحيها، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات أسفرت عن مقتل فلسطيني على الأقل وإصابة آخرين.

وتأتي هذه العملية على خلفية أربعة هجمات بأسلحة نارية وبيضاء شهدتها إسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية.

المصدر: RT