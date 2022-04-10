بن سلمان يتحدث عن "خطوة شجاعة" أقدم عليها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

اعتبر الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، أن قرار الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بنقل كامل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي، خطوة "شجاعة وتاريخية".

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وعبر سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر"، قال الأمير خالد بن سلمان: "الخطوة الشجاعة والتاريخية التي اتخذها الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، في نقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي، والتي أيدتها النخب والمكونات السياسية والمجتمعية اليمنية، وأجمع على دعمها المجتمع الدولي تؤسس لمرحلة مهمة وحاسمة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار لليمن والمنطقة".

وأضاف الأمير خالد: "الصفحة الجديدة التي اختارها اليمنيون تتطلب استشعارا للمسؤولية الوطنية من كافة شرائح المجتمع اليمني لبناء يمن سعيد يسمو بالعزة والشموخ، وينعم بالأمن والأمان ضمن منظومته الخليجية العربية، وينتقل من الفرقة والاختلاف والحرب إلى السلام والأمن والتنمية والازدهار".

وتابع: "نؤكد على استمرار تحالف دعم الشرعية في اليمن بدعم المجلس على كافة الأصعدة بما في ذلك الدعم العسكري لحين الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة، فالشعب اليمني يستحق العيش بكرامة وسلام وأمن واستقرار".

الصفحة الجديدة التي اختارها اليمنيون تتطلب استشعاراً للمسؤولية الوطنية من كافة شرائح المجتمع اليمني لبناء يمن سعيد يسمو بالعزة والشموخ، وينعم بالأمن والأمان ضمن منظومته الخليجية العربية، وينتقل من الفرقة والاختلاف والحرب إلى السلام والأمن والتنمية والازدهار. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) April 9, 2022

ويوم الخميس الماضي، أصدر رئيس اليمن عبدربه منصور هادي قرارا بنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي "لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية" معلنا تفويض المجلس بكامل صلاحياته وفق الدستور والمبادرة الخليجية.

المصدر: RT