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بعد أزمة دبلوماسية كبيرة.. لبنان: السفير السعودي دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لحفل إفطار

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بعد أزمة دبلوماسية كبيرة.. لبنان: السفير السعودي دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لحفل إفطار
AP Dalati Nohra
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
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أفادت رئاسة الحكومة اللبنانية بأن رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، تلقى اتصالا من السفير السعودي لدى بيروت، وليد البخاري، دعاه فيه لحفل إفطار في دار السفارة .

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وفي بيان لها، قالت رئاسة الحكومة اللبنانية: "تلقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالا من سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، العائد إلى بيروت، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك، ووجه اليه الدعوة الى حفل إفطار يقيمه في دار السفارة".

وأضافت رئاسة مجلس الوزراء في بيانها أن "السفير ثمن  جهود رئيس الحكومة في سبيل حماية لبنان في هذا الظرف الصعب واعادة العلاقات اللبنانية-السعودية الى طبيعتها"، معتبرة أن الاتصال كان مناسبة "لتأكيد عمق علاقات لبنان العربية وتقدير الرئيس ميقاتي للخطوة الخليجية والسعودية بشكل خاص، بعودة السفراء الى لبنان كمقدمة لاستعادة هذه العلاقات عافيتها كاملة".

وأشارت رئاسة الحكومة إلى أنه "تم الاتفاق على استكمال العمل الأخوي الإجابي لأجل لبنان وعروبته".

وكانت وزاراتا الخارجية، السعودية والكويتية، قد أعلنتا يوم الخميس الماضي عودة سفيريهما إلى لبنان بعد أشهر على الأزمة الدبلوماسية التي فجرتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي.

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المصدر: RT

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