مراسلتنا: إصابات واعتقالات جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي لبلدة يعبد وجنين ومخيم بطولكرم

أفادت مراسلتنا بالضفة الغربية بأن الجيش الاسرائيلي اقتحم فجر اليوم بلدة يعبد غرب مدينة جنين منفذا حملة دهم وتفتيش واعتقال طالت عددا من الفلسطينين، كما اقتحم الجهة الشرقية للمدينة.

وأفادت المراسلة بوقوع إصابتين واعتقال 13 شخصا في جنين ويعبد، بالإضافة إلى إصابات في مخيم نور شمس في طولكرم خلال مواجهات اندلعت بعد اعتقال شاب جراء اقتحام الجيش الاسرائيلي للمخيم صباح اليوم.

مواجهات بين الشبان الفلسطينيين 🇵🇸 وقوة من الجيش الإسرائيلي ببلدة يعبد جنوب غرب جنين . pic.twitter.com/hnj72ScxDC — Saif_CH (@CH19845854) April 10, 2022

وذكرت المراسلة أن حصيلة الاعتقالات التي نفذتها القوات الإسرائليية في الضفة الغربية فجر اليوم بلغت 22 فلسطينيا.

وأكدت الماسلة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنين ومخيم نور شمس في وقت لاحق هذا الصباح.

وقررت إسرائيل مساء السبت عدم السماح لمواطنيها العرب بدخول مدينة جنين عبر منفذي غلبوع- الجلمة وبرطعة -ريحان والخروج منها سواء بالمركبات أو مشيا على الأقدام.

وأفاد موقع "مكان" الإسرائيلي بأنه تقرر أيضا في ختام جلسة أمنية عقدها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس منع دخول تجار ورجال أعمال كبار من سكان جنين إلى الأراضي الإسرائيلية. كما لن يسمح بالزيارات العائلية للفلسطينيين من سكان منطقة جنين في إطار التصاريح الخمسة آلاف التي اتفق عليها من قبل، وتقرر أيضا وقف تام لإخراج ركام صخري بطريقة D2D عن طريق المعابر في منطقة جنين.

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كما تقرر لاحقا استثناء الطلاب العرب من القرارات الخاصة بإغلاق منفذي غلبواع - الجلمة وبرطعة - ريحان والسماح لهم بالعبور لدخول مدينة جنين والعودة منها، ولكن سيرا على الأقدام، وجاء التعديل في أعقاب توجه "القائمة المشتركة" إلى وزارة الدفاع.

ويستمر دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل للعمل فيها مع تشديد الرقابة في المعابر.

تأتي هذه التوترات بعد أن اقتحمت القوات الإسرائيلية، صباح السبت، مخيم جنين في محاولة لاعتقال والد رعد حازم منفذ عملية تل أبيب.

وقتل الشاب أحمد السعدي البالغ من العمر 21 عاما، وأصيب آخرون برصاص القوات الإسرائيلية التي اقتحمت مدينة ومخيم جنين، صباح السبت، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية