ليبيا.. تحرير 195 شخصا كانوا مختطفين في مدينة بني وليد (صور)

أعلن اللواء 444 قتال التابع للمنطقة العسكرية طرابلس في الجيش الليبي، تحرير 195 شخصا بينهم 23 امرأة وطفلان بمدينة بني وليد كانت اختطفتهم عصابة طالبت بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.

وتم القبض على رأس العصابة المدعو أصيل السنوسي اشنيشح وهو ليبي الجنسية و8 من أعضاء العصابة ينتمون لجنسيات أخرى وسيتم إحالتهم للجهات المعنية، وفقا لما ذكره اللواء في بيان عبر "فيسبوك".

وأضاف البيان أن المخطوفين الذين تم تحريرهم ينتمون لجنسيات مختلفة من مصر والسودان والنيجر ونيجيريا وإريتريا، وإثيوبيا، وقد تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والتجويع طيلة فترة بقائهم في الأسر.

وطمأن اللواء في بيانه أهالي المخطوفين بأن أبناءهم بصحة جيدة ويتلقون العناية الصحية الكاملة بمعسكر التكبالي.

المصدر: RT