الجيش الليبي ينفي إصدار تعليمات بالإغلاق التدريجي للموانئ وحقول النفط وأنابيب الغاز

نفت القيادة العامة للجيش الليبي الأنباء حول إصدارها والحكومة المكلفة من مجلس النواب تعليمات بالبدء في إغلاق كل الموانئ وحقول النفط وأنانبيب الغاز بالبلاد تدريجيا اعتبارا من الأحد.

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وقال الناطق باسم القيادة العامة أحمد المسماري في بيان مقتضب مساء السبت إن هذه "أخبار مزورة لا أساس لها من الصحة".

جاء ذلك بعد أن أعلن ممثلو قوات القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" أمس السبت تعليق جميع أعمالهم في اللجنة إلى حين النظر في مطالبها، مشيرين إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة قامت بعدد من الإجراءات التي عرقلت استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام 2020.

وطالبوا في بيان، القائد العام للقوات المسلحة بإيقاف تصدير النفط، وإغلاق الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الوحدة ومكوناتها، وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.

المصدر: بوابة الوسط