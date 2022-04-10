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المغرب.. الملك محمد السادس يقيم مأدبة إفطار على شرف ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد (صور)

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المغرب.. الملك محمد السادس يقيم مأدبة إفطار على شرف ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد (صور)
RT
المغرب.. الملك محمد السادس يقيم مأدبة إفطار لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد
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استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم السبت بالإقامة الملكية بسلا، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي يزور المغرب، وأقام على شرفه مأدبة إفطار.

ويأتي هذا الاستقبال اعتبارا لعمق روابط الأخوة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع  الملك محمد السادس، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتجسيدا للتواصل الدائم الذي تربط العائلتين، ولعلاقات التعاون المثمر والتضامن الفعال القائمة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات.

وحضر هذه المأدبة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المرافقة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي

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