وسائل إعلام فلسطينية: أنباء عن حدث أمني على حاجز طورا جنوب غربي جنين

قالت كتيبة جنين الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "سرايا القدس" إن مقاومي الكتيبة استهدفوا حاجز طورا الإسرائيلي جنوب غربي جنين بعبوات ناسفة وإطلاق الرصاص ونجحوا في الانسحاب.

وبالتزامن، أعلنت مصادر أمنية إسرائيلية أن 6 فلسطينيين نجحوا بتخطي جدار الفصل العنصري وانتظرتهم سيارة ألقت حقيبة فيها سلاح من نوع كارلو ولاذت بالفرار باتجاه مدينة أم الفحم.

ووردت أنباء أن صوت إطلاق للنار سُمع بالقرب من قرية أم الريحان في منطقة جنين والمحاذية لمدينة أم الفحم.

وأشارت مصادر محليّة إلى أن عمليات تمشيط واسعة تجريها الشرطة الإسرائيلية في المنطقة مستعينة بمروحية للبحث عن الفلسطينيين المتسللين.

كتيبة جنين تستهدف حاجز طورا

الاحتلالي بالعبوات المتفجرة pic.twitter.com/zGN35t0yVi — القـــدس البوصلة (محرم احمد) (@PROF_244) April 9, 2022

وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء السبت، رزمة من القرارات بعد انعقاد جلسة تقديرات أمنية على إثر حالة التوتر الأمني وتصعيد الجيش الإسرائيلي باقتحامه لمخيم جنين وعدوانه المتكرر هناك.

وتأتي هذه التوترات بعد أن اقتحمت القوات الإسرائيلية، صباح السبت، مخيم جنين في محاولة لاعتقال والد الشهيد رعد حازم منفذ عملية تل أبيب.

واستشهد الشاب أحمد السعدي البالغ من العمر 21 عاما، وأصيب آخرون برصاص القوات الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة ومخيم جنين، صباح السبت، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة.

المصدر: موقع "عرب 48" الفلسطيني