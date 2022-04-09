"الاختيار 3".. جهاز المخابرات ينجح في كشف تورط الإخواني صفوت حجازي في تهريب أكبر كمية سلاح لمصر

كشفت الحلقة الثامنة من أحداث مسلسل "الاختيار3" عن تورط صفوت حجازي عضو جماعة الإخوان في تهريب شحنة أسلحة من فيتنام إلى سيناء.

وضمن الأحداث يدور الحوار بين المقدم مروان العدوي أحمد عز ورئيسه بجهاز المخابرات الذي يلعب دوره الفنان أشرف زكي حول حقيقة العنصر الأجنبي الذي وصل للقاهرة وله علاقة بشحنة الأسلحة، حيث يكتشف أنه مع مراقبة هذا العنصر الذي يحمل اسم "أبو غراب" والذي تم تتبع خط سيره، نظرا لصعوبة تركيب أي مايكات أو كاميرات لمراقبته بسبب عدم نزوله من غرفته بالفندق.

ويقول في حديثه لرئيسه: "طلبت من أكرم (المساعد الخاص به) تتبع خط سير صفوت حجازي ولقينا حاجة غريبة جدا، صفوت حجازي راح اللقاء ده بعربية من عربيّات رئاسة الجمهورية، ولما خلصوا رجع على قصر الاتحادية".

المصدر: صحيفة "الأهرام" المصرية