مطارات مصر تباشر رفع القيود الصحية عن القادمين

أعلنت السلطات المصرية بدء رفع القيود الصحية المفروضة على دخول القادمين اعتبارا من اليوم الأحد.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن سلطات المطارات تلقت إخطارا من إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، يفيد بإلغاء العمل بالإقرارات الصحية "Declaration Form" أو كروت الصحة العامة لجميع القادمين إلى مصر في مختلف المنافذ.

وأضافت المصادر أن إخطار الصحة يتضمن ضرورة قيام الحجر الصحي بالمطار بالتنسيق مع شركات الطيران بتشجيع القادمين من الخارج على التسجيل في المنصة الإلكترونية عبر رابط "https.Visitegypt.com" والحصول على كود الموافقة على الدخول إلى مصر "QR Code".

ووفقا لوزارة الصحة المصرية، سيتم إلغاء الإجراء الاستثنائي الخاص بتطهير الطائرات، عقب كل رحلة وتسليم شهادة التطهير للحجر الصحي، والعودة إلى التنظيف والتطهير الروتيني طبقا لجداول التشغيل.

وفي حال وجود حالة إيجابية أو حالة اشتباه على متن الطائرة، يتم تطهير الطائرة تحت إشراف الحجر الصحي، طبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية مع اتباع تعليمات الشركة المصنعة للطائرة بعناية في استخدام المواد المسموح بها على متن الطائرة.

المصدر: "صدى البلد"