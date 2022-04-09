خبير مصري لـRT: استقرار مخزون سد النهضة عند 7 مليارا متر مكعب

قال خبير المياه المصري وأستاذ الجيولوجيا الدكتور عباس شراقي، إن الأقمار الصناعية أظهرت استقرار مخزون سد النهضة عند 7 مليارات متر مكعب، بعدما فقد نحو مليار متر في الأسابيع الماضية.

وأشار شراقي في تصريح لـRT أنه ابتداء من شهر مايو القادم سوف يزداد الوارد عند سد النهضة وبالتالي التخزين مع بداية سقوط أمطار خفيفة على الهضبة الإثيوبية.

وأكد شراقي، أن "إثيوبيا سوف تضطر إلى فتح بوابة التصريف الثانية إذا لم يتم رفع السد خلال الأسابيع القادمة، لضعف تصرف التوربين الذي يعمل بعض الوقت ويتوقف معظمه، وهو اليوم يعمل، ولم يكن يعمل عند تحليق القمر الصناعي خلال الرحلتين الأخيرتين على مدار العشرة أيام الأخيرة".

كما أشار إلى أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت فيديو لأعمال الخرسانة خاصة على الجانب الشرقي من السد، مصحوبة بصور قديمة للسد مما يضعف من صحة حداثة الفيديو، وتحتاج اثيوبيا لوضع حوالي 1.3 مليون متر مكعب خرسانة قبل منتصف يوليو القادم، وهذا شبه مستحيل تحقيقه".

المصدر: RT