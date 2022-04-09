مصر.. شاب يقتل شرطيا تدخل لفض نزاع عائلي ونجل الأخير ينهي حياة قاتل والده بطلق ناري

بدأت السلطات في شرق القاهرة التحقيق في مقتل أمين شرطة على يد شخص أثناء تدخله لفض مشاجرة بين أفراد عائلة واحدة في منطقة المرج، وقيام نجل الضحية بتصفية قاتل أبيه قبل اعتقاله.

وتجددت مشاجرة بين عائلة تسمى "مقلد" في منطقة المرج، حيث تبين أن هناك خلافات بينهم بسبب الميراث.

وتدخل أحد جيرانهم ويعمل شرطي لفض المشاجرة وتهدئة الأمور بين الأطراف المتشاجرة، ليصاب فيها ويلقى مصرعه في الحال عقب إصابته بجروح بالغة الخطورة.

وبعد دقائق فؤجئ الجميع بنجل القتيل يشهر سلاحا ناريا ويطلق الرصاص على قاتل والده قبل القبض عليه.

المصدر: موقع "القاهر 24" المصري