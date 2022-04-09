مصر.. شهادات صحفية في قضية اغتيال الصحفي الحسيني أبو ضيف (صور + فيديو)

تطرقت حلقة مسلسل "الاختيار 3" لواقعة مقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف على أيدي عناصر من جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في مصر.

وقال الصحفي نصر عبده في تصريح لمراسل RT في مصر إنه كان مرافقا للصحفى الحسيني أبو ضيف وقت إطلاق الرصاص عليه.

وصرح الصحفي نصر عبده بأنه تواجد مع مجموعة من الصحفيين أمام قصر الاتحادية منذ 4 ديسمبر 2012 اعتراضا على قرارات جماعة الإخوان وصدور الإعلان الدستوري الذي أغضب جموع المصريين، فزحفوا إلى قصر الاتحادية دفاعا عن بلدهم.

وأضاف: "هناك شاهدت بأم عيني ما لم أره، شاهدت عناصر الإخوان تفعل كل شيء، جروا خلفنا في الشوارع، سحلوا من سحلوا.. وضربوا من ضربوا.. علقوا متظاهرا على عامود إنارة بجوار مسجد عمر بن عبد العزيز ليخاف الجميع.. عذبوا المهندس مينا فيليب لإجباره على الاعتراف بتقاضي أموال مقابل التظاهر.. ضروا وسحلوا السفير يحيي زكريا.. جروا خلفه وطاردوه هو ومجموعة في شوارع مصر الجديدة.. شاهدت هذا وأكثر..".

وتابع قائلا: "شاء القدر أن أرى الزميل الحسيني أبوضيف قبل استشهاده بدقائق وهو يحاول رصد وتصوير كل هذا.. وقلت له حاول تاخد ساتر وأنت بتصور.. وكان رده "الأعمار بيد الله".

وأردف قائلا: "تفرقنا بسبب مطاردة عناصر الإخوان للمتظاهرين ولم أره مرة أخرى".

وأفاد الصحفي المصري بأن الإخوان حاولوا فض الاعتصام وارتكبوا في سبيل ذلك كل الجرائم ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، من بينهم الصحفي الحسيني أبوضيف، وإصابة أكثر من 700 آخرين.

من جهته، ذكر الصحفي ناصر أبو طاحون أن حلقة اليوم من مسلسل "الاختيار 3" حيرت المواجع، مشيرا إلى أن الصحفي الحسيني أبو ضيف اغتالته يد الإجرام الإرهابي أثناء تأدية عمله الصحفي خلال عدوان جماعة الإخوان على المتظاهرين أمام الاتحادية.

ووصف ناصر أبو طاحون لحظات الحسيني أبوضيف الأخيرة حيث أشار إلى أنه كان يصارع الموت بعد أن تلقي طلقة في رأسه استقرت في المخ، بينما كان محمد مرسي يخطب في الشعب ويحدثه عن اعتداء المتظاهرين على سيارات الرئاسة.

القاهرة ـ ناصر حاتم

المصدر: RT