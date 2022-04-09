احتجاجات في باريس عشية الانتخابات الرئاسية

شهدت العاصمة الفرنسية باريس عشية الانتخابات الرئاسية في فرنسا احتجاجات متفرقة شارك فيها نشطاء حركة "السترات الصفر".

وبين المتظاهرين نشطاء من حركة "السترات الصفر" المعارضة للرئيس الحالي والمرشح إيمانويل ماكرون.

وساروا تحت شعار "المسيرة من أجل المستقبل" وهتف المتظاهرون: "ماكرون، اخرج في الجولة الأولى!"، و"ماكرون - استقيل!"، وكتب على اللافتات "ماكرون - تقاعس".

وكانت المواكب سلمية بشكل عام، لكن المتظاهرين، بعد أن وصلوا إلى ساحة الجمهورية، أشعلوا النار في صناديق القمامة وبدأوا في إزالة الأسوار المعدنية وسرعان ما تدخلت الشرطة ووصل رجال الإطفاء إلى مكان الحادث.

وستجرى الانتخابات الرئاسية في فرنسا في 10 أبريل، إذ يتنافس اثنا عشر سياسيا على المنصب، بمن فيهم الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، وزعيمة حزب التجمع الوطني اليميني مارين لوبان، ومرشحة الحزب الجمهوري من يمين الوسط فاليري بيكريس، وغيرهم.

المصدر: نوفوستي