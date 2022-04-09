ليبيا.. لجنة "5+5" تعلق أعمالها وتطالب بوقف ضخ النفط وتعليق الرحلات الجوية

طالب أعضاء القيادة العامة في اللجنة العسكرية الليبية "5+5" اليوم السبت بوقف ضخ النفط وإغلاق الطريق الساحلي، وتعليق الرحلات الجوية، ردا على "ممارسات الدبيبة".

وأضافوا في بيان لهم أن مطالبهم جاءت "ردا على ممارسات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة وعرقلته سحب المرتزقة والقوات الأجنبية وقطع المرتبات".

كما أعلنت لجنة "5+5" تعليق عملها إلى حين النظر في مطالبها.

المصدر: أ ف ب