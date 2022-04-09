محامون يتطوعون للدفاع عن إعلامي وفنان عراقيين صدر بحقهما مذكرة توقيف

شكل محامون عراقيون فريقا للدفاع عن إعلامي وفنان صدرت بحقهما مذكرة توقيف بموجب دعوى أقامتها وزارة الدفاع احتجاجا على عمل فني لهما اعتبرته الوزارة مسيئا للجيش العراقي.

وقال رئيس فريق الدفاع المحامي طارق المعموري: "شكلنا هيئة الدفاع على خلفية أمر القبض الصادر بحق طلال والطائي"، مضيفا إلى أنه "باسمنا كهيئة دفاع نؤكد أن كافة مؤسسات الدولة في مقدمتها وزارة الدفاع تحظى بالتقدير لما قدمته من تضحيات ودفاع عن العراق".

وأوضح أنه "لكن ما طرح في البرنامج لا يخضع لحكم 226 من قانون العقوبات.. هذه المادة التي شرعت في نظام دكتاتوري وهذا ما لا يتفق مع وضع العراق الجديد بعد سقوط حكم القمع والدكتاتورية".

واستضاف الإعلامي أحمد ملا طلال في البرنامج الذي يحمل عنوان "مع ملا طلال" الممثل إياد الطائي وهو يرتدي زي عميد في الجيش، حيث تحدّث الأخير بطريقة ساخرة لنحو عشر دقائق عن بيع وشراء مناصب رفيعة وفساد يتعلق بحصول ضباط على أموال مخصصة لجنود وهميين يطلق عليهم تسمية "فضائيين".

وردا على البرنامج، اعتبرت وزارة الدفاع في بيان أن "ما تناوله البرنامج من حديث، يسيء إلى سمعة كل الجيش العراقي ويمحو كل تضحياتهم وبطولاتهم وما قدموه من أجل أن ينعم كل المواطنين بالأمان".

المصدر: "أ ف ب"