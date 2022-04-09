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الرئيس التونسي يحيي "ذكرى الشهداء" بالسيجومي (صور)

أخبار العالم العربي

الرئيس التونسي يحيي
AP Fethi Belaid / Source:AFP Pool
الرئيس التونسي قيس سعيد
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أشرف الرئيس التونسي، قيس سعيد، صباح اليوم السبت، على موكب إحياء الذكرى الرابعة والثمانين لـ"عيد الشهداء"، بروضة الشهداء بالسيجومي بتونس العاصمة.

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وأفادت الرئاسة التونسية بأن "قيس سعيد وضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري للشهداء، وتلا فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء الأبرار"، كما أدى إثر ذلك تحية العلم على أنغام النشيد الوطني، وتم إطلاق ثلاث طلقات مدفعية.

وحضر هذا الموكب كل من رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، ووزير الدفاع الوطني، عماد مميش، ووالي تونس، كمال الفقي، ورئيسة بلدية تونس، سعاد عبد الرحيم، وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش.

المصدر: RT

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