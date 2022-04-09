الإعلام اللبناني: بعثات دبلوماسية لبنانية تدعو لتكثيف الاتصالات بالمعنيين من أجل صرف رواتب موظفيها

أفاد موقع النشرة الإخباري نقلا عن مصادر، بأن عدة بعثات دبلوماسية لبنانية بالخارج دعت إلى تكثيف الاتصالات بالمسؤولين المعنيين من أجل صرف رواتب العاملين فيها.

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ويأتي ذلك بعد صدور بيان مجهول المصدر أعلن عن قرار السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العاملة في الخارج اضافة للدبلوماسيين والملحقين، الشروع في إضراب تحذيري لتأمين انتظام تحويل الرواتب لهم في الخارج، حيث شددت المصادر على "الحق الدستوري بتقاضي الرواتب"، دون الدخول في "الأهداف الحقيقية من وراء اصدار هذا البيان".

في حين أكدت مصادر دبلوماسية لـ"​النشرة​" نفيها صحة البيان جملة وتفصيلا، لافتة إلى أنه "لم تتم استشارتهم من أحد حول البيان ومضمونه المتمثل بإعلان الإضراب، وأن عدة بعثات دبلوماسية بالخارج تفاجأت بالبيان الذي دعا للاضراب".

وأوضحت المصادر الدبلوماسية للموقع أن "مهنية البعثات الخارجية لا تسمح لهم بأي شكل من الأشكال الإخلال بواجباتهم والقسم الذي ادوه عند دخولهم السلك والوزارة، وهذه ليست المرة أو المرحلة الأولى التي يتأخر فيها وصول الرواتب".

كما أشاروا إلى أن "هذه الظروف ستكون من الماضي وسيبقى السلك الدبلوماسي متماسكا ومؤمنا برسالته النبيلة لخدمة مصالح لبنان في المحافل الدولية ومغتربيه"، بحسب "النشرة".







المصدر: "النشرة"