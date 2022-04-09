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الجيش اللبناني يعلن عن تحرير مخطوفين قرب الحدود السورية بينهم مواطنا دولتين عربيتين

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الجيش اللبناني يعلن عن تحرير مخطوفين قرب الحدود السورية بينهم مواطنا دولتين عربيتين
AP Bilal Hussein
عناصر من الجيش اللبناني
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أعلن الجيش اللبناني عن تحرير مخطوفين قرب الحدود اللبنانية – السورية، بعمليات نفذتها دوريات من مديرية المخابرات.

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وفي بيان له، أوضح الجيش اللبناني قائلا: "بتاريخ 8 أبريل 2022، قامت دورية من مديرية المخابرات في منطقة العريض قرب الحدود اللبنانية- السورية بتحرير السوري "ح.ك." واليمني "م.ص." اللذين تم استدراجهما من أحد فنادق بيروت بتاريخ 7 مارس 2022 واختطافهما".

وأضاف بيان الجيش: "كما قامت دورية من المديرية المذكورة في منطقة قلد السبع قرب الحدود اللبنانية- السورية بتحرير المواطن "ح.ع" الذي اختطف بتاريخ 3 أبريل 2022 بعدما استدرجه الخاطفون من بلدته كفرمان – النبطية"، مشيرا إلى أن "التحقيق بوشر، وتجري المتابعة لتوقيف الخاطفين".

المصدر: RT

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