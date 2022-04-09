الإمارات والبحرين وتركيا والأمم المتحدة تدين عملية تل أبيب

دان كل من البحرين والإمارات وتركيا والأمم المتحدة عملية إطلاق النار التي أوقعت 3 قتلى وعددا من الجرحى في تل أبيب في ساعة متأخرة من مساء الخميس.

وقالت سفارة الإمارات لدى إسرائيل: "تستنكر سفارة الإمارات في تل أبيب بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز ديزنغوف وتتقدم بتعازيها لأسر ضحايا هذا العمل المروع، كما تتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

بدورها نشرت سفارة البحرين بيانا لوزارة الخارجية البحرينية قال: "تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة عملية إطلاق النار الإرهابية التي جرت في تل أبيب.. معربة عن التعازي والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة الاسرائيلية، متمنين الشفاء العاجل للمصابين".

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وأكد البيان "موقف مملكة البحرين الثابت الرافض لكافة أشكال الإرهاب والعنف مهما كانت دوافعه ومبرراته".

وكتبت السفارة التركية عبر "تويتر": "ندين الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء 7 أبريل في تل أبيب. إننا نشعر بالقلق إزاء الزيادة الأخيرة في مثل هذه الهجمات". وأضافت: "ننقل تعازينا لأسر الذين فقدوا أرواحهم في الهجوم المذكور، وكذلك لحكومة وشعب إسرائيل. كما نتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

من جانبه، ذكر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، أن منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند قال إنه "أصيب بالذهول من هجوم شنيع آخر مساء أمس في تل أبيب".

وأضاف دوجاريك: "كما أعرب وينسلاند عن أسفه لتأييد حركة حماس لهذا الهجوم". وتابع: "لا يوجد تمجيد في الإرهاب.. هذه الأعمال يجب أن تتوقف الآن وأن يدينها الجميع".

وارتفع عدد قتلى هجوم تل أبيب إلى 3 أشخاص بعد وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحه أمس الجمعة، فيما لا يزال 6 أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى في حالة ما بين متوسطة وخطيرة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية